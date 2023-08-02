Официальный сайт «Коламбуса» поделился ожиданиями от игры Чинахова в новом сезоне
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Журналист Джефф Свобода в статье на официальном сайте «Коламбус Блю Джекетс» поделился ожиданиями от игры Егора Чинахова в новом сезоне.
«С двумя годами взлётов и падений за плечами Чинахову предстоит большой сезон. Если он сможет развить свой прошлогодний старт и стать стабильным снайпером — а талант, похоже, у него есть, — то может стать важной частью команды «Блю Джекетс». У него по-прежнему один из лучших бросков в команде. Если вы ищете потенциального прорывного игрока, Чинахов мог бы стать таким парнем», — написал Свобода.
Напомним, в 30 матчах прошлого сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».
Ранее нападающий рассказал, что смотрел матчи плей-офф КХЛ во время восстановления от травмы.
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