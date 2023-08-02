Экс-тренер «Бостона» Кэссиди: Маршан может стать следующим капитаном команды
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Бывший главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди считает, что у Брэда Маршана есть всё необходимое, чтобы сменить Патриса Бержерона на посту капитана команды.
«Не так много парней представляют собой идеальное сочетание всего, верно? Я думаю, что Бержерон был хорош в этом, он подавал пример. Он по-прежнему был самым трудолюбивым на тренировках; вне льда он позаботился о том, чтобы все чувствовали себя желанными гостями.
Если «Брюинз» в конечном итоге сделают Маршана капитаном, то ему придётся научиться обращаться с молодыми игроками. Он такой, какой есть, в этом нет ничего плохого, но то, как он общается с этими парнями, вероятно, будет его самой большой проблемой», — цитирует Кэссиди theScore со ссылкой на «The Cam & Strick Podcast».
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