23-летний форвард «Анахайма» выбыл на полгода из-за травмы, полученной при игре в теннис

Нападающий «Анахайм Дакс» Исак Лундестрём получил травму ахилла и пропустит начало регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Hockeynews.se со ссылкой на NSD. 23-летний форвард получил повреждение при игре в падел-теннис. Сообщается, что хоккеист уже перенёс операцию.

«Дело было так: я немного поиграл в падел, не в первый раз в жизни. Я сделал несколько ускорений и в итоге получил повреждение. Теперь я должен вернуться к Рождеству, надеюсь, в январе», — заявил Лундестрём.

Лундестрём был выбран на драфте в 2018 году в первом раунде под общим 23-м номером. В прошлом сезоне он провёл за «Дакс» 61 игру и набрал 14 (4+10) очков. В июле Лундестрём подписал с «Анахаймом» двухлетний контракт на $ 3,6 млн.

Ранее нападающий Трой Терри подписал с «Анахайм Дакс» семилетний контракт на общую сумму $ 49 млн.