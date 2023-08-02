Леонид Тамбиев: именно в Казахстане я состоялся как тренер

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о своём периоде работы в Казахстане.
«Впечатления от Казахстана у меня самые приятные. Именно у вас я состоялся как тренер. Мне очень комфортно было работать со спортивным директором Павлом Житковым. С ним мы взяли не один трофей. Могу сказать, что у Павла есть опыт, он прекрасно знает хоккейный рынок. Ещё он дипломат и культурный человек. Именно Житков набирал победный состав карагандинцев и в настоящее время перерос уровень чемпионата Казахстана.
Я до сих пор люблю «Сарыарку» и карагандинских болельщиков. Они удивительны, и именно они мотивировали меня. В этом карагандинцы очень схожи с фанами Владивостока. Ваши поклонники хоккея очень эмоциональны и не любят, когда команда проигрывает.
С удовольствием вспоминаю вкус казахского бешбармака. Жаль, что тогда мы не очень хорошо расстались с прежним руководством «Сарыарки», но по прошествии времени я их понимаю. Президенту клуба не хотелось терять хорошего тренера, а мне хотелось двигаться дальше, ведь предложения из КХЛ дважды не поступают. Тогда мы друг друга недопоняли, но сейчас все проблемы разрешены. Я с благодарностью вспоминаю Аргына Нигматулина и всё то, что он для нас делал», — приводит слова Тамбиева журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.
Ранее Тамбиев поделился мнением по поводу трансферной политики «Барыса».
- 2 августа 2023
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