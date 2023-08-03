Председатель правительства РФ Мишустин: уважаю футбол, но хоккей мне больше по душе
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ему больше по душе хоккей, хотя за российским футболом он тоже следит.
«Какое моё отношение к футболу? За какую команду болею? Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.
Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь, он мне больше по душе. Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно», — цитирует Мишустина «РИА Новости».
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. Текущим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит».
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