«Никита — очень умный и талантливый игрок». Уил — о тренировках с Гусевым в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил назвал форварда Никиту Гусева умным и талантливым хоккеистом и рассказал, что тренерский штаб наигрывает их в одном звене.

«Гусь – очень умный и талантливый игрок. Мне нравится играть с ним, ждём, когда Седрик Пакетт вернётся после повреждения, чтобы начать работу над нашей «химией». Мы хотим быть успешными на протяжении всего чемпионата. Неважно, каким получится старт сезона, хорошим или плохим – работать нужно будет весь год.

Гусев больше любит передачи? Он достаточно умён, если ты открыт, то он обязательно найдёт тебя. Но он всегда готов и бросить, поэтому на льду нужно быть готовым ко всему», — цитирует Уила официальный сайт КХЛ.

Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.