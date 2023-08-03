Ротенберг о натурализации легионеров КХЛ: чем больше граждан России, тем лучше для страны

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что процесс получения российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. Ранее российский паспорт получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл.

«Он может успеть получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября. Но это не значит, что он будет лишён статуса легионера — эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии.

Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную. Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.