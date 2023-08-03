Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»

Сегодня, 3 августа, пройдут первые матчи предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Большой». На сегодняшний день запланировано две игры.

15:00 мск — СКА — «Адмирал»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

19:30 — ХК «Сочи» — сборная России U23

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.