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Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»

Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира «Sochi Hockey Open»
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Сегодня, 3 августа, пройдут первые матчи предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа, матчи будут сыграны на стадионе «Большой». На сегодняшний день запланировано две игры.

15:00 мск — СКА — «Адмирал»

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19:30 — ХК «Сочи» — сборная России U23

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Sochi Open

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.

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