«Это легенда с огромной карьерой». Мозякин — об участии в прощальном матче Зарипова

Экс-нападающий клубов КХЛ Сергей Мозякин прокомментировал попадание в состав на прощальный матч Даниса Зарипова. Форварды являлись многолетними партнёрами по звену в составе магнитогорского «Металлурга».

«Приятно, конечно, что он меня пригласил (смеётся), но я был уверен в этом. Я давно знал о подготовке этого матча, мы разговаривали об этом. Когда пришла официальная бумага, конечно, было приятно, но это не было новостью.

Обидно терять такого заслуженного человека в спорте, так как остаётся их не так много! Я не так давно закончил, понимал, что этот момент близится и мы не молодеем, возраст достаточно серьёзный. Я считаю, что Данис провёл достаточно большую, я бы сказал огромную карьеру, с титулами и победами. Думаю, всё вовремя! Здоровье и многие факторы откладывают определённый отпечаток, всё закономерно. Понятно, что сейчас трудно представить, как мы будем без Даниса в хоккее. Но повторюсь, время пришло.

Данис всегда открытый и довольно-таки дружелюбный и общительный человек. Что скрывать, это легенда, поигравший и за сборную, и за клубы. Знакомых очень много, с кем он дружит и общается, какой человек – столько людей к нему и приедут. Для меня не удивление, что много ребят дали согласие. Если бы не сложившиеся обстоятельства, то участников было бы больше», — цитирует Мозякина «Копейский рабочий».

9 августа в 19:00 на льду «Татнефть Арены» состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).