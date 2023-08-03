«Это легенда с огромной карьерой». Мозякин — об участии в прощальном матче Зарипова

Экс-нападающий клубов КХЛ Сергей Мозякин прокомментировал попадание в состав на прощальный матч Даниса Зарипова. Форварды являлись многолетними партнёрами по звену в составе магнитогорского «Металлурга».
«Приятно, конечно, что он меня пригласил (смеётся), но я был уверен в этом. Я давно знал о подготовке этого матча, мы разговаривали об этом. Когда пришла официальная бумага, конечно, было приятно, но это не было новостью.
Обидно терять такого заслуженного человека в спорте, так как остаётся их не так много! Я не так давно закончил, понимал, что этот момент близится и мы не молодеем, возраст достаточно серьёзный. Я считаю, что Данис провёл достаточно большую, я бы сказал огромную карьеру, с титулами и победами. Думаю, всё вовремя! Здоровье и многие факторы откладывают определённый отпечаток, всё закономерно. Понятно, что сейчас трудно представить, как мы будем без Даниса в хоккее. Но повторюсь, время пришло.
Данис всегда открытый и довольно-таки дружелюбный и общительный человек. Что скрывать, это легенда, поигравший и за сборную, и за клубы. Знакомых очень много, с кем он дружит и общается, какой человек – столько людей к нему и приедут. Для меня не удивление, что много ребят дали согласие. Если бы не сложившиеся обстоятельства, то участников было бы больше», — цитирует Мозякина «Копейский рабочий».
9 августа в 19:00 на льду «Татнефть Арены» состоится прощальный матч Даниса Зарипова. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).
- 3 августа 2023
-
13:39
-
13:20
-
12:55
-
12:45
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
-
08:25
- 2 августа 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:40
-
22:21
-
22:08
-
21:38
-
21:12
-
20:45
-
20:28
-
20:20
-
20:04
-
19:48
-
19:34
-
19:22
-
19:05
-
18:42
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:40
-
17:25