«Это не моя забота, я занимаюсь своим делом». Федотов — о ситуации с контрактом с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Иван Федотов высказался о ситуации со своим контрактом с армейским клубом и рассказал о своей текущей форме и тренировках в составе клуба.

«Как удаётся абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лёд, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу в интернет, не читаю лишнюю информацию. Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя.

В рамках своих возможностей сейчас у меня оптимальное состояние. Впереди целый месяц подготовки, работа идёт, тренеры и я знаем, что делать. Всё идёт по плану. Главное, чтобы это было на длинной дистанции, остальное приложится.

Сейчас начинаем углубляться в наши вратарские дела. Что касается оценки формы по максимуму, то максимум безграничен, а от оптимальной формы — 75-80%, чувствую себя комфортно. Думаю, ребята были приятно удивлены моим состоянием», – цитирует Федотова ТАСС.

Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/2024.