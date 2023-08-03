«Это исключено, наши юристы работают». Есмантович — о вероятном отъезде Федотова в НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарь Иван Федотов не уедет в НХЛ перед стартом нового сезона. Вратарь подписал контракт с армейским клубом, хотя Международная федерация хоккея усомнилась в его лигитимности. ИИХФ планирует скоро дать ответ, не противоречит ли контракт с ЦСКА соглашению Федотова с «Филадельфией».
«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймёт, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – цитирует Есмантовича ТАСС.
Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
- 3 августа 2023
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
12:55
-
12:45
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
-
08:25
- 2 августа 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:40
-
22:21
-
22:08
-
21:38
-
21:12
-
20:45
-
20:28
-
20:20
-
20:04
-
19:48
-
19:34
-
19:22
-
19:05