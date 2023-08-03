«Это исключено, наши юристы работают». Есмантович — о вероятном отъезде Федотова в НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что вратарь Иван Федотов не уедет в НХЛ перед стартом нового сезона. Вратарь подписал контракт с армейским клубом, хотя Международная федерация хоккея усомнилась в его лигитимности. ИИХФ планирует скоро дать ответ, не противоречит ли контракт с ЦСКА соглашению Федотова с «Филадельфией».

«Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймёт, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы», – цитирует Есмантовича ТАСС.

Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.