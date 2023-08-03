«Никому ничего не гарантировано». Фёдоров — о том, станет ли Федотов первым номером в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, почему армейский клуб лишь 1 августа вышел из отпуска, и заявил, что голкиперу Ивану Федотову предстоит завоевать своё место первого вратаря в команде.

«Это не традиция, это вынужденная рабочая необходимость. Я не буду напоминать, что наша команда играет длинные сезоны последние пять-шесть лет. Чтобы хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть. Мы рады видеть энергию, которая была вчера и сегодня. Некоторые ребята уже 15-20 лет на льду.

Федотов будет первым номером? В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Поэтому конкуренция приветствуется всегда. Всё будет зависеть от ребят, у Вани Федотова есть все предпосылки быть хорошим вратарём, номером один или два-три, всё будет зависеть от ребят.

Сейчас все вратари чувствуют себя хорошо. Это процесс, мы его чётко понимаем, контролируем и помогаем прийти в оптимальную форму. Когда она наступит, если мы говорим об Иване, мы пока не знаем, но последние два дня вселяют определённые надежды», – цитирует Фёдорова ТАСС.

Напомним, Федотов пропустил прошлый сезон КХЛ, потому что служил в армии. По окончании службы голкипер подписал новый контракт с армейским клубом. Федотов является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА в сезоне-2021/2022.