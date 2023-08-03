Фёдоров: награда — это не только положительная история, но и стимул двигаться вперёд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об оценке своих трудов и подготовке к новому сезону. Специалист получил благодарность от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

«Награда — это всегда не только положительная история, но и стимул двигаться вперёд. Будь работа в сборной или клубе ЦСКА — нужно всегда вместе с командой двигаться вперёд к максимально высокой цели.

Как оценю свою работу на посту главного тренера ЦСКА? Победы в спорте ценны прежде всего, ради этого мы каждый день просыпаемся и работаем, а болельщики приходят на трибуны. ЦСКА вновь стал лидером отечественного хоккея, три Кубка Гагарина — не случайность, а результат закономерной, скрупулёзной работы. Наша цель — развивать этот успех, воспитывать молодёжь, прославлять славные традиции армейского спорта. К тому же не мне давать оценку своей работы, для этого есть руководство клуба, наш лидер Игорь Иванович Сечин, наблюдательный совет — все очень пристально следят и координируют нашу работу. Конечно, также те, кто может оценивать наш труд — это болельщики. Все победы для них.

Как прошла встреча? Было ли напутствие? Всё прошло в штатном режиме. Пожелали дальнейших успехов на благо российского хоккея.

Команда 1 августа вышла из отпуска. Достаточно ли отдохнули ребята, учитывая, что впереди длинный сезон? Ребята вернулись свежими, получили эмоции в отпуске — это очень важно. Вы правильно сказали, что сезон впереди вновь длинный. Мы это учитываем при подготовке, верю, что ребята готовы держать ту планку, которую нам удалось поднять.

Какие ближайшие планы у команды? Сегодня мы заканчиваем небольшой цикл тренировок в Москве, а после — отправляемся на сборы в Минск. Как оценю физическое состояние ребят? Ещё рано об этом говорить. Видно, что парни действительно работали летом индивидуально. Это не пустые слова, а остальное мы подтянем на сборах — для этого они и проводятся. Всё в плановом режиме.

Доволен ли я составом, учитывая минимальные изменения? Наш состав складывался не один сезон, это проверенный коллектив. В ЦСКА мало быть просто хорошим игроком, здесь целый спектр качеств — в том числе человеческих. Эти моменты ценны в нашем коллективе. Отсюда и стабильность. Конечно, нельзя не отметить наш менеджмент, который в постоянном процессе, делает всё, чтобы команда была в оптимальном состоянии.

Скоро ЦСКА в рамках предсезонной подготовки отправится в Минск? Мы не первый год будем там готовиться к сезону, вы правильно это заметили. План работы нам ясен, будем его поступательно реализовывать.

Матчи Кубка мэра Москвы? На Кубке мэра мы получим необходимую игровую практику перед сезоном. Не стали ребят насыщать большим количеством товарищеских встреч — в сезоне все успеют наиграться. Также отмечу, что мы проведём одну игру в рамках сбора в Минске.

В прессе обсуждают ситуацию с Иваном Федотовым. Как обстоят дела? А что тут обсуждать? Всё хорошо. У Ивана долгосрочный контракт с нашим клубом. Он успешно тренируется в основном составе ЦСКА. Надеюсь, что динамика набора формы останется такой же положительной», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.