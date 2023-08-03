КХЛ проинспектирует новую арену в Новосибирске во время предсезонного турнира в августе

Инспекция Континентальной хоккейной лиги посетит новый ледовый дворец в Новосибирске в период с 22 по 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова.

«Официальное открытие арены произойдёт 13 августа, и после этого мы ожидаем инспекцию. У нас будет проходить традиционный турнир имени Белосохова с 22 по 26 августа здесь [на арене], и в рамках этого турнира как раз инспекция КХЛ сюда приедет. Будут играть шесть команд нашей молодёжной лиги», — заявил Ахапов.

Министр подчеркнул, что арену планируется использовать не только под спортивные мероприятия, но и для проведения концертов и выставок.

Напомним, 13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены». В рамках мероприятия пройдёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).