КХЛ проинспектирует новую арену в Новосибирске во время предсезонного турнира в августе

Инспекция Континентальной хоккейной лиги посетит новый ледовый дворец в Новосибирске в период с 22 по 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова.
«Официальное открытие арены произойдёт 13 августа, и после этого мы ожидаем инспекцию. У нас будет проходить традиционный турнир имени Белосохова с 22 по 26 августа здесь [на арене], и в рамках этого турнира как раз инспекция КХЛ сюда приедет. Будут играть шесть команд нашей молодёжной лиги», — заявил Ахапов.
Министр подчеркнул, что арену планируется использовать не только под спортивные мероприятия, но и для проведения концертов и выставок.
Напомним, 13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены». В рамках мероприятия пройдёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).
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