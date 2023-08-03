Президент ЦСКА Есмантович высказался о натурализации хоккеистов

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о своём отношении к натурализации хоккеистов в КХЛ.

«Я очень спокойно отношусь к натурализации. Если это волеизъявление человека — играть в нашей стране, то почему бы и нет? Вы должны понимать, что инициатива таких вещей должна исходить не от клубов, а от самих людей. Если иностранец скажет, что хотел бы, то мы с удовольствием. ЦСКА относится к этому с уважением», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. Также сообщалось, что российское гражданство планируют получить канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик, чешский форвард «Лады» Остап Сафин и канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.