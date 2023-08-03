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«Адмирал» отыгрался со счёта 0:2 и победил СКА в овертайме на предсезонном турнире в Сочи

«Адмирал» отыгрался со счёта 0:2 и победил СКА в овертайме на предсезонном турнире в Сочи
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В Сочи завершился первый матч турнира Sochi Hockey Open, в котором СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники.

Счёт в матче открыл 17-летний нападающий СКА Иван Демидов. Ему ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Вторую шайбу забросил уже сам Мичков с передачи Николая Полякова. Отметим, что шайбы Демидова и Мичкова стали первыми для нападающих в официальном матче за СКА.

В конце второго периода Колби Уильямс с передач Алексея Соловьёва и Антона Берлёва размочил счёт в матче. На восьмой минуте третьего периода Алексей Соловьёв с передач Дениса Голубева и Даниила Гутика восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время победу «Адмиралу» принёс Прохор Корбит.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Демидов (Мичков, Галимов) – 12:28 (5x5)   2:0 Мичков (Поляков) – 17:17 (5x5)   2:1 Уильямс (Соловьёв, Берлёв) – 35:10 (5x3)   2:2 Соловьёв (Голубев, Гутик) – 47:43 (5x4)   2:3 Корбит (Чудинов, Шэн) – 60:46 (4x3)

В следующем матче турнира СКА сыграет с «Авангардом», «Адмирал» встретится со сборной России. Обе игры пройдут 5 августа.

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