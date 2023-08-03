«Адмирал» отыгрался со счёта 0:2 и победил СКА в овертайме на предсезонном турнире в Сочи

В Сочи завершился первый матч турнира Sochi Hockey Open, в котором СКА играл с «Адмиралом». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали дальневосточники.
Счёт в матче открыл 17-летний нападающий СКА Иван Демидов. Ему ассистировали Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Вторую шайбу забросил уже сам Мичков с передачи Николая Полякова. Отметим, что шайбы Демидова и Мичкова стали первыми для нападающих в официальном матче за СКА.
В конце второго периода Колби Уильямс с передач Алексея Соловьёва и Антона Берлёва размочил счёт в матче. На восьмой минуте третьего периода Алексей Соловьёв с передач Дениса Голубева и Даниила Гутика восстановил равенство в счёте.
В дополнительное время победу «Адмиралу» принёс Прохор Корбит.
В следующем матче турнира СКА сыграет с «Авангардом», «Адмирал» встретится со сборной России. Обе игры пройдут 5 августа.
- 3 августа 2023
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