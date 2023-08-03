Защитник «Трактора» Яруллин: у нас есть спортивное самолюбие, мы задолжали болельщикам

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин рассказал о предсезонной подготовке и о том, насколько сильно изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.
«После летнего простоя всегда приятно возвращаться в коллектив. А тренироваться с болельщиками на трибунах – вдвойне приятнее, удалось почувствовать атмосферу арены. К сожалению, в этом году у нас был слишком большой перерыв. Сильно успели соскучиться.
По личным ощущениям сама команда сильно изменилась? Каждый год в команде появляются новые игроки. В принципе, всех знаем по лиге, поэтому никаких проблем с новыми ребятами нет. Основной состав команды остался тем же.
Понимаем, что задолжали болельщикам за прошлый сезон. У нас есть спортивное самолюбие, а играем мы прежде всего для болельщиков. Поэтому неудачи команды откладываются на болельщиках в первую очередь», — цитирует Яруллина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сыграл за челябинский клуб 67 матчей, в которых набрал 17 (4+13) результативных баллов.
- 3 августа 2023
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