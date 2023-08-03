Главный тренер СКА Ротенберг подробно оценил игру своих подопечных в матче с «Адмиралом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил действия своих подопечных в матче с «Адмиралом» (2:3).

«Танков ещё не полностью восстановился, ему нужно набрать кондиции. Решили его поберечь в конце, чтобы не рисковать. Он отдыхал третий период, на предсезонном турнире мы можем это позволить. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. У них хорошая связка с Грицюком и Толчинским, надеюсь, это звено сыграет и следующий матч.

У нас и Моисеев вернулся, у нас два игрока год не играли и ещё Швец-Роговой, который до сих пор не восстановился. Хоккей – жёсткая мужская игра, но где-то судьям всё равно надо смотреть какие-то моменты, чтобы убрать грязь из хоккея. Надеюсь, в этом сезоне грязи уже больше не будет, потому что мы не хотим терять таких талантливых игроков. Танков, Моисеев, Швец-Роговой – те ребята, которых нам не хватило в прошлом сезоне. Это ключевые игроки, на которых мы рассчитывали.

Танков в прошлом сезоне провёл замечательную предсезонку, мы на него рассчитывали как на лимитчика и центра. Отправили в Вышку всего на одну игру, потом планировали вернуть, и вот получилась такая ситуация. Но это хоккей, это жизнь, слава богу, он живой. Дальше только вперёд. Это игрок, который обладает всеми качествами, которые нужны нашему хоккею и нашей команде.

Матссон? У нас почти вся команда новичков, многие сыграли первую игру за СКА – и Илья Федотов, и Максим Федотов, и Павел Дедунов, и Ваня Зинченко, и все остальные. По самоотдаче вопросов нет. Сегодня 90% в составе были новички, молодёжь. Это наше будущее, они сегодня здорово сыграли. Поражение – хороший опыт, потому что нельзя удаляться. Но в конце удалился не молодой, а наш самый опытный игрок. Работа продолжается, вернёмся сильнее в следующей игре. Особенно с таким принципиальным соперником, как «Авангард». Надеюсь, они уже прилетели в Сочи, потому что вчера их ещё не было, они общались на пресс-конференции по удалёнке. Видимо, серьёзно готовятся к игре.

Ключников подсказал по Серебрякову только Демидову и Мичкову. Надо попросить в следующей игре, чтобы подсказал.

Мичков и Демидов не могут быть конкурентами, потому что Мичков – центральный, а Демидов – крайний. Мичков конкурирует со всеми игроками, Демидов тоже. Как вы видите по сегодняшней игре, они у многих уже выиграли конкуренцию. Завтра посмотрим, завтра всё будет с чистого листа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.