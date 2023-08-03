Мичков: в СКА что мне скажут делать, то и буду, хоть защитником играть, хоть вратарём

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал первый матч за СКА после возвращения из аренды в «Сочи».
«Это новый вызов для меня. Раньше сыграл пару матчей в центре. Например, ещё выступая за «Сочи», в игре с «Металлургом». Но мне всегда нравилась эта позиция, выигрывать вбрасывания. Вся игра проходит через центрфорвардов, они дирижируют звеньями. Для меня это комфортно. Роман Борисович сказал, что хотел бы видеть меня в центре нападения.
Что мне скажут делать, то и буду, везде буду играть на максимум возможностей — хоть защитником, хоть вратарём. Это решение было совместным. Я сам хотел попроситься начать новый сезон на позиции центрфорварда, но Роман Борисович меня опередил. Рад, что так всё сложилось. С каждой игрой буду учиться новому», — приводит слова Мичкова «РИА Новости Спорт».
В матче с «Адмиралом» (2:3 ОТ) Мичков забросил шайбу и отдал результативную передачу.
- 3 августа 2023
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