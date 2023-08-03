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Кайл Дубас назначен генеральным менеджером «Питтсбурга»

Кайл Дубас назначен генеральным менеджером «Питтсбурга»
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Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» объявила о назначении Кайла Дубаса генеральным менеджером команды. Он будет совмещать эту должность с должностью президента отдела хоккейных операций клуба.

«Я считаю, что для клуба будет лучше, если я останусь в обеих должностях», — заявил Дубас.

Кайл последние пять сезонов работал в качестве генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс». Дубас установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 100 и 200 побед в регулярном сезоне. Для достижения исторических побед ему потребовалось 176 и 376 игр соответственно.

Напомним, в середине апреля 2023 года всё руководство «Питтсбурга» было отправлено в отставку после непопадания в плей-офф. «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки.

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