Крикунов: Федотов сейчас может играть в КХЛ, но мы как будто находимся вне закона

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, исключившего переход вратаря армейцев Ивана Федотова в «Филадельфию Флайерз».

«Раз принято такое решение, наверно, всё правильно. Разберутся, и будет решение. Есмантович — это частное лицо, а там официальная организация. Примут решение, тогда будет понятно.

Его отпустят, если у него действительно окажется действующий контракт в НХЛ? Не знаю, он тогда играть в КХЛ, наверное, не сможет. Хотя мы сейчас вообще как будто бы никуда не входим и находимся вне закона. У нас сейчас может играть, и всё, ничего не будет.

Лиги станут вступать в открытую конфронтацию? Сейчас они разберутся, кто, когда и что подписывал. Увидим, что будет дальше», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.