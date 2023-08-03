Крикунов: Федотов сейчас может играть в КХЛ, но мы как будто находимся вне закона

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, исключившего переход вратаря армейцев Ивана Федотова в «Филадельфию Флайерз».
«Раз принято такое решение, наверно, всё правильно. Разберутся, и будет решение. Есмантович — это частное лицо, а там официальная организация. Примут решение, тогда будет понятно.
Его отпустят, если у него действительно окажется действующий контракт в НХЛ? Не знаю, он тогда играть в КХЛ, наверное, не сможет. Хотя мы сейчас вообще как будто бы никуда не входим и находимся вне закона. У нас сейчас может играть, и всё, ничего не будет.
Лиги станут вступать в открытую конфронтацию? Сейчас они разберутся, кто, когда и что подписывал. Увидим, что будет дальше», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.
- 3 августа 2023
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