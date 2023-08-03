Главный тренер «Сочи» прокомментировал слухи об интересе к форварду СКА Бучельникову

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду санкт-петербургского СКА Дмитрий Бучельникову.

«Бучельникова знаю давно по молодёжным командам, он всегда был лидером, всегда играл в сборной. Хороший игрок, быстрый, нацеленный на ворота, с хорошим броском. Сегодня он выделялся, его было видно. Что касается слухов (которые сватают его в «Сочи». — Прим. «Чемпионата»), то это слухи», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

19-летний Бучельников в прошлом регулярном сезоне за СКА сыграл 10 матчей, в которых форвард забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Нападающий — серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2021 года.