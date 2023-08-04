«Иногда бывает, что дурь в голову залезет». Ожиганов — о самом ярком голе в карьере

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал о самом ярком голе в своей карьере.

«Так просто совпало, что самый яркий гол в карьере забил в ворота «Динамо»? (смеётся). Наверное, это просто совпало. Конечно, это забавная ситуация. Иногда бывает такое, что дурь в голову залезет и начинаешь что-то вытворять (улыбается)», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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В прошлом сезоне Ожиганов в регулярке и плей-офф за СКА провёл 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 44 очка с показателем полезности «+18».

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»: