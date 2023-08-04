Ожиганов назвал время, когда почувствовал, что всё идёт к его уходу из СКА

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал об уходе из СКА, за который играл с сезона-2019/2020.
«Когда почувствовал, к чему всё идёт в СКА? В декабре. Это было внутреннее ощущение. Не было каких-то явных моментов или на то причин. Но, конечно, внутренне я всё почувствовал.
Проявлялось ли это хоть каким-то образом? Да нет. Просто лично моя чуйка. Уже шёл январь, когда я сказал жене: «В следующем году мы здесь играть не будем». Вот такой разговор у нас состоялся», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
В прошлом сезоне Ожиганов в регулярке и плей-офф за СКА провёл 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 31 результативную передачу, набрав в общей сложности 44 очка с показателем полезности «+18».
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»:
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