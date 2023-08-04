Ожиганов: когда появился вариант в «Динамо», вопрос о новом клубе уже не стоял

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал, почему выбрал переход именно в стан бело-голубых.

«Правда ли, что я настоял на обмене в «Динамо»? Ну как… Когда у меня появился данный вариант, тогда уже вопрос о новом клубе лично у меня внутри не стоял. Агенту я так и сказал, что это моё желание.

Понимал, что всё будет нормально, до определённой поры. Единственный момент, который меня волновал – это желание начинать подготовку вместе с командой. Всегда хорошо проделывать путь шаг за шагом, придерживаться общей нагрузки, чтобы находиться в командном тонусе. А если приезжать в середине сбора… Кто-то перетренируется, кто-то недотренируется… Надо быть на одном фоне физического состояния вместе со всеми.

И в какой-то момент я уже начал переживать, потому что не знал, как всё будет. Делать самому себе тренировки – это одно, а находиться на сборе и заниматься вместе с командой – это совсем другое. Вот за это я переживал, потому что подобного в карьере у меня ещё никогда не было», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»: