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Игорь Ожиганов рассказал, что делает Никиту Гусева особенным хоккеистом

Игорь Ожиганов рассказал, что делает Никиту Гусева особенным хоккеистом
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал об игре своего одноклубника Никиты Гусева.

«Что делает Гусева особенным хоккеистом? Он делает лучше партнёров вокруг себя. Он создаёт им моменты для голов. Я и по себе знаю, что когда Никита находится на льду, то всегда может выдумать сумасшедшую передачу – тебе нужно просто рискнуть и нырнуть в свободную зону, а он процентов на 90 всегда исполнит такой пас. Он, Володя Ткачёв – это одни из лучших плеймейкеров в лиге. Это такие хоккеисты, которые делают других игроков лучше. Это основное его качество», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»:

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