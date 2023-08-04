Игорь Ожиганов рассказал, что делает Никиту Гусева особенным хоккеистом

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал об игре своего одноклубника Никиты Гусева.
«Что делает Гусева особенным хоккеистом? Он делает лучше партнёров вокруг себя. Он создаёт им моменты для голов. Я и по себе знаю, что когда Никита находится на льду, то всегда может выдумать сумасшедшую передачу – тебе нужно просто рискнуть и нырнуть в свободную зону, а он процентов на 90 всегда исполнит такой пас. Он, Володя Ткачёв – это одни из лучших плеймейкеров в лиге. Это такие хоккеисты, которые делают других игроков лучше. Это основное его качество», — сказал Ожиганов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Ожигановым читайте на «Чемпионате»:
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