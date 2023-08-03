Нападающий Дер-Аргучинцев: готов быть первым центром «Трактора»

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал о своих впечатлениях от тренировок в составе челябинцев.
«У всех прекрасные впечатления. У нас в звене есть связь между мной, Антоном Бурдасовым и Никитой Сошниковым. В ногах чуть-чуть не получается на фоне усталости, а так, задумки хорошие.
Готов ли я быть первым центром? Да, готов. В Челябинске всё очень круто, меня приняли тепло. «Трактор» — хорошая команда с потенциалом и в этом, и в следующем сезоне. Поэтому я очень рад играть здесь», — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.
В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.
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