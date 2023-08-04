Буше рассказал, когда он сможет выйти на лёд в официальных матчах за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал своё возвращение в расположение команды. Американский форвард присоединился к омскому клубу на турнире в Сочи.
«Я здоров провёл лето с семьёй, всегда приятно, когда выпадает такая возможность. Я рад вернуться и приступить к работе. В команде много новичков, потребуется время и усилия, чтобы найти ту самую «химию» и взаимопонимание. Уверен, что у нас это получится.
Не знаю, когда смогу принять участие в матчах. Сначала мне нужно пройти медосмотр. Что касается самого турнира, то это первые настоящие матчи, и относиться к ним нужно серьёзно и постараться победить», — цитирует Буше пресс-служба клуба.
Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач, набрав в общей сложности 15 очков.
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