Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше рассказал, когда он сможет выйти на лёд в официальных матчах за «Авангард»

Буше рассказал, когда он сможет выйти на лёд в официальных матчах за «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал своё возвращение в расположение команды. Американский форвард присоединился к омскому клубу на турнире в Сочи.

«Я здоров провёл лето с семьёй, всегда приятно, когда выпадает такая возможность. Я рад вернуться и приступить к работе. В команде много новичков, потребуется время и усилия, чтобы найти ту самую «химию» и взаимопонимание. Уверен, что у нас это получится.

Не знаю, когда смогу принять участие в матчах. Сначала мне нужно пройти медосмотр. Что касается самого турнира, то это первые настоящие матчи, и относиться к ним нужно серьёзно и постараться победить», — цитирует Буше пресс-служба клуба.

Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023