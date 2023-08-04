На матче «Sochi Hockey Open» между «Сочи» и сборной России U23 присутствовало 4753 зрителя

Вчера в Сочи завершился матч турнира Sochi Hockey Open, в котором ХК «Сочи» принимал сборную России. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева турнира.

По официальным данным на матче присутствовало 4753 зрителя при вместимости стадиона «Большой» в 12 000 человек.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Борна Рендулич с передач Михала Криштофа и Амира Гараева.

В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Бучельников с передачи Андрея Никонова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второго периода Кирилл Рассказов с передач Артура Тянулина и Ильдара Шиксатдарова вновь вывел хозяев вперёд.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.