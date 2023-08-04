Президент «Трактора»: задачи на сезон я ставлю максимальные, не только выход в плей-офф

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер рассказал о задачах клуба на следующий сезон КХЛ. В прошлом сезоне «Трактор» не сумел пробиться в плей-офф, закончив регулярный чемпионат на девятом месте в таблице Восточной конференции.

«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб, кроме главного тренера. Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф», — цитирует Текслера ТАСС.

«Трактор» начнёт новый сезон-2023/2024 КХЛ выездным матчем с тольяттинской «Ладой». Лучшим результатом челябинского клуба в КХЛ является выход в финал плей-офф в 2013 году.