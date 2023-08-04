Стало известно расписание традиционного предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова

С 20 по 25 августа в Омске после пятилетнего перерыва пройдёт предсезонный турнир – Кубок Блинова. Он состоится в Омске уже в 29-й раз. Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

Расписание матчей Кубка Блинова

(время московское)

20 августа

10:00 «Барыс» — «Салават Юлаев»

14:00 «Авангард» — «Локомотив»

21 августа

12:00 «Локомотив» — «Барыс»

16:30 «Авангард» — «Нефтехимик»

22 августа

16:30 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

23 августа

12:00 «Салават Юлаев» — «Локомотив»

16:30 «Авангард» — «Барыс»

24 августа

12:00 «Локомотив» — «Нефтехимик»

16:30 «Авангард»- «Салават Юлаев»

25 августа

08:00 «Барыс» — «Нефтехимик»