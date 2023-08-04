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Стало известно расписание традиционного предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова

Стало известно расписание традиционного предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова
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С 20 по 25 августа в Омске после пятилетнего перерыва пройдёт предсезонный турнир – Кубок Блинова. Он состоится в Омске уже в 29-й раз. Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

Расписание матчей Кубка Блинова
(время московское)

20 августа
10:00 «Барыс» — «Салават Юлаев»
14:00 «Авангард» — «Локомотив»

21 августа
12:00 «Локомотив» — «Барыс»
16:30 «Авангард» — «Нефтехимик»

22 августа
16:30 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

23 августа
12:00 «Салават Юлаев» — «Локомотив»
16:30 «Авангард» — «Барыс»

24 августа
12:00 «Локомотив» — «Нефтехимик»
16:30 «Авангард»- «Салават Юлаев»

25 августа
08:00 «Барыс» — «Нефтехимик»

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