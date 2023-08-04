В Новосибирске на новой ледовой арене планируют провести форум по развитию хоккея

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что власти региона хотят провести всероссийский хоккейный форум на новой арене. По словам чиновника, трансформация арены под проведение мероприятий происходит за 6-8 часов.
«В рамках этой арены, в рамках её опять-таки многофункциональности мы хотим начать со следующего года проводить именно хоккейный форум, такой масштабный российского уровня, где будут обсуждаться проблемы развития как детского, так и профессионального хоккея.
Арена позволяет проводить очень масштабные мероприятия, не только концертные, но и образовательные», – цитирует министра ТАСС.
Напомним, 13 августа 2023 года в Новосибирске состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены». В рамках мероприятия пройдёт выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси (игроки до 18 лет).
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