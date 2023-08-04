В составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи произошли изменения
Поделиться
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила об изменениях в составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи.
К команде присоединяется защитник Арсений Коромыслов, представляющий СКА.
Напомним, главным тренером сборной является Николай Воеводин. Ему помогают тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, а также тренер по физической подготовке Александр Кофанов.
Напомним, сборная России до 23 лет проведёт на Sochi Hockey Open четыре матча. Первый матч сборная России U23 уступила ХК «Сочи» со счётом 1:2. Далее национальная команда встретится с «Адмиралом» (5 августа), «Авангардом» (7 августа) и СКА (8 августа).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2023
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:29
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
00:00
- 3 августа 2023
-
23:34
-
23:10
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:42
-
22:27
-
22:12
-
21:49
-
21:36
-
21:17
-
21:05
-
21:05
-
20:44
-
20:18
Партнерский контент