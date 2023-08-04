В составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи произошли изменения

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила об изменениях в составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи.

К команде присоединяется защитник Арсений Коромыслов, представляющий СКА.

Напомним, главным тренером сборной является Николай Воеводин. Ему помогают тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, а также тренер по физической подготовке Александр Кофанов.

Напомним, сборная России до 23 лет проведёт на Sochi Hockey Open четыре матча. Первый матч сборная России U23 уступила ХК «Сочи» со счётом 1:2. Далее национальная команда встретится с «Адмиралом» (5 августа), «Авангардом» (7 августа) и СКА (8 августа).