«Не представляю, как с ними будут бороться». Рыбин назвал лучшую тройку игроков КХЛ

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин назвал тройку нападающих Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий самой грозной в предстоящем сезоне КХЛ.
«Никаких сюрпризов в новом сезоне КХЛ не стоит ждать. Есть несколько команд, которые и будут бороться: СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Ак Барс». В КХЛ около пяти мощных команд.
Какая самая грозная тройка? Яшкин, Шипачёв и Кагарлицкий — это уровень лиги. Возможно, именно они будут всё решать. А там ещё Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее. У «Ак Барса» шикарная команда. Можно ли их назвать главными фаворитами? Нет. Это как прогноз погоды: пойдёт дождь или нет? Посмотрим. Интересно ещё на Гусева в «Динамо» посмотреть», — цитирует Рыбина Legalbet.
Напомним, в сезоне-2020/2021 тройка Яшкин-Шипачёв-Кагарлицкий считалась лучшей в КХЛ. Хоккеисты выступали вместе в составе московского «Динамо».
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