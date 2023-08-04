«Их рабочая этика выделяется». Защитник «Аризоны» о тренировках с Макдэвидом и Драйзайтлем

Защитник «Аризоны» Шон Дурзи поделился эмоциями от тренировок в межсезонье со звёздами НХЛ Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем и Стивеном Стэмкосом. Ранее Дурзи выступал за «Лос-Анджелес» — принципиального соперника «Эдмонтона» в плей-офф последних двух сезонов.

«Их рабочая этика выделяется. Это невероятно, иметь возможность выходить на лёд с ними и быть в спортзале, подталкивая друг друга в развитии. Мы помогаем друг другу, чтобы становиться лучше каждый день, и делаем немного больше, чтобы совершенствоваться. Когда вы смотрите на ребят, которые являются лучшими в мире, и вы видите, как усердно они работают, это хорошая мотивация для всех в группе.

Да, соперничество с ребятами из «Эдмонтона» немного продолжалось летом, с шутками и постоянным подкалыванием друг друга каждый божий день. Возможность тренироваться с этими парнями — это здорово, ребята помогают мне. Даже после моего обмена в «Аризону» соперничество с ними продолжается», — цитирует Дурзи пресс-служба лиги.

Дурзи выступал за «Лос-Анджелес» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 защитник набрал 38 (9+29) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу в шести встречах плей-офф.