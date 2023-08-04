«Старается всё на максимуме сделать». Сафонов рассказал, чему научился у Радулова

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов сообщил, чему научился у партнёра по звену Александра Радулова, и рассказал, как относится к эмоциональности ветерана. В прошлом сезоне КХЛ Радулов стал лучшим бомбардиром казанской команды.

«Все понимают, что это эмоции. Он вспылит, что-то скажет, потом успокоится, подойдёт, извинится и скажет: «Давай дальше работаем». Все мы разные люди, все со своими нюансами. Бывают ли моменты, когда Радулов раздражает? Нет. Он в принципе иногда правильные вещи говорит. Намного больше меня поиграл. Я уже научился разделять, когда он просто в пылу, в огне высказывает. И когда правильные вещи говорит.

Чему научился у Радулова? Да я каждый день смотрю и учусь у него на тренировках. Но самое главное – это любовь к хоккею и самоотдача. Этого у него не занимать. Всегда на каждой тренировке он как на игре – всегда горит, всегда в огне, всегда в игре. Каждую передачу старается – всё на максимуме сделать. Учит правильно относиться к хоккею. У нас же как: на игре выйду, постараюсь, а на тренировке – «а ладно, это же просто тренировка». А он и на тренировке, и на игре – всегда на максимуме работает», — цитирует Сафонова «Татар-информ».

22-летний Сафонов в прошлом сезоне провёл за «Ак Барс» 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (19+18) очков. В плей-офф на счету форварда 6 (3+3) очков в 24 матчах.