Тренер «Динамо» по ОФП: в России мало вдумчивого подхода к физподготовке

Новый тренер московского «Динамо» по общефизической подготовке Александр Ахлаткин рассказал об уровне специалистов по ОФП в России и заявил, что основными законодателями мод в этой профессии являются специалисты США.

«Всё-таки законодатели мод в физподготовке — американцы. У нас мало вдумчивого и научно обоснованного подхода. Всё на инстинктах? Отчасти, да. У людей, как правило, нет аналитического подхода. Зачастую всё зависит от того, что кто-то у кого-то что-то подсмотрел», — приводит слова Ахлаткина Sport24.

Ахлаткин вошёл в тренерский штаб московского «Динамо» в апреле 2023 года. В прошлом сезоне КХЛ московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Запада и проиграло «Торпедо» в первом раунде плей-офф в шести матчах.