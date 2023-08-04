«Я не был достаточно образован». Доминик Гашек рассказал, не жалеет ли, что играл в России

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек ответил на вопрос, не жалеет ли, что выступал в России.

«Возможно, кого-то это насторожило, были активисты, например, в Европе. Но я немного защищу себя: Доминик Гашек не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше...» — приводит слова Гашека издание Seznam Zprávy.

Напомним, чешский вратарь выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Гашеку тогда было 45 лет. В регулярном чемпионате чех провёл 46 матчей, в которых одержал 23 победы при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф Гашек сыграл четыре матча, а «Спартак» вылетел от СКА — 0-4.