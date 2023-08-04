Дубль Матвея Гуськова помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик» в товарищеском матче
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2023, пятница. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Монахов (Злодеев, Семёнов) – 10:04 (5x5) 1:1 Огирчук (Пименов, Дроздов) – 24:00 (5x5) 2:1 Гуськов (Комаров, Башкиров) – 29:22 (5x4) 2:2 Жукенов (Дергачёв) – 39:16 (5x4) 3:2 Скориков (Бабенко, Газимов) – 50:17 (5x5) 4:2 Гуськов (Дроздов, Цулыгин) – 59:59 (en)
На 11-й минуте Алексей Монахов вывел гостей вперёд. На 25-й минуте Даниил Огирчук сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артём Пименов и Иван Дроздов. На 30-й минуте Матвей Гуськов, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На последней минуте второго периода Дмитрий Жукенов с передачи Александра Дергачёва восстановил равенство, забив при игре «пять на четыре». На 51-й минуте Даниил Скориков в третий раз огорчил вратаря Андрея Тихомирова. Точку в матче поставил Матвей Гуськов, забивший в пустые ворота.
Комментарии
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