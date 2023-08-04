Гашек раскритиковал чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина за игру в России

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек высказался об игре чешского нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина в России.
«Я призывал к тому, чтобы наши политики и законодатели запретили гражданам Чехии работать в России. Скажу на камеру: наши депутаты, сенаторы, правительство, в том, что Дмитрий Яшкин работает в России, виноваты вы, и вы несёте за это ответственность. Не виноваты ли в этом те, кто едет туда работать? Мне не нравится, что он принял такое решение. Но дело Дмитрия Яшкина — как раз тот случай, когда должны выступить наши депутаты. То есть государство должно защищать Дмитрия Яшкина? Нет, нет, нет. Государство должно защищать меня и мою семью!!! У меня есть ребёнок, у меня есть жена. Как оно должно защищать меня? Ну, тем, что не пускают [игроков] туда работать», — приводит слова Гашека издание Seznam Zprávy.
- 4 августа 2023
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