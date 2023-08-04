«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Томом Уилсоном на общую сумму $ 45,5 млн

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с 29-летним нападающим Томом Уилсоном, сообщает CapFriendly.

«Столичные» заключили семилетнее соглашение на $ 45,5 млн. В среднем за год канадский форвард будет получать $ 6,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2024/2025.

Отметим, что Уилсон вступает в последний год старого шестилетнего соглашения. Общая сумма той сделки составляла $ 31 млн. Кэпхит хоккеиста составляет практически $ 5,167 млн.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012-м году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.