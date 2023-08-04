В «Вашингтоне» объяснили подписание долгосрочного контракта с Уилсоном на $ 45,5 млн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал продление контракта с 29-летним канадский нападающим Томом Уилсоном. С форвардом заключено соглашение на семь лет и общую сумму $ 45,5 млн.

«Том обладает всеми нематериальными активами, необходимыми для победы в НХЛ, и мы очень рады заключить с ним долгосрочный контракт, дающий ему возможность завершить карьеру в форме «Кэпиталз». На протяжении всей своей карьеры Том улучшал каждый аспект своей игры благодаря целеустремлённости и конкурентоспособности. Мы считаем, что его трудовая этика и лидерские качества будут огромным преимуществом для нашей организации на долгие годы», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».