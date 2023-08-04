Матвей Гуськов поделился эмоциями от дебюта за «Салават Юлаев» и голевого дубля

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов поделился эмоциями после дебютного матча за уфимцев. Команда провела товарищескую встречу с «Нефтехимиком» и победила — 4:2. Гуськов оформил дубль.

«Эмоции реально очень классные. Поддержка… хочется сказать спасибо большое болельщикам. Сегодня прочувствовал поддержку. Даже пусть предсезонная игра, были очень громкие болельщики. Я очень рад. Спасибо им большое!

Удивился ли, что на товарищеский матч — первый матч в сезоне — пришло столько людей? Честно, да. Я знал, насколько классные болельщики в Уфе. Ждал. И сегодня гнали нас вперёд, с первых минут. Я был очень удивлён, насколько громко было в первом предсезонном матче.

Насколько было важно именно так начать в дебютной встрече за «Салават»? Я считаю, что без разницы, предсезонный матч или регулярка. Всегда надо выкладываться на все 100%, что я, в принципе, и делаю и буду делать. На каждый матч настраиваться как на самый важный», — приводит слова Гуськова пресс-служба уфимцев.