Матвей Гуськов поделился эмоциями от дебюта за «Салават Юлаев» и голевого дубля

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов поделился эмоциями после дебютного матча за уфимцев. Команда провела товарищескую встречу с «Нефтехимиком» и победила — 4:2. Гуськов оформил дубль.
«Эмоции реально очень классные. Поддержка… хочется сказать спасибо большое болельщикам. Сегодня прочувствовал поддержку. Даже пусть предсезонная игра, были очень громкие болельщики. Я очень рад. Спасибо им большое!
Удивился ли, что на товарищеский матч — первый матч в сезоне — пришло столько людей? Честно, да. Я знал, насколько классные болельщики в Уфе. Ждал. И сегодня гнали нас вперёд, с первых минут. Я был очень удивлён, насколько громко было в первом предсезонном матче.
Насколько было важно именно так начать в дебютной встрече за «Салават»? Я считаю, что без разницы, предсезонный матч или регулярка. Всегда надо выкладываться на все 100%, что я, в принципе, и делаю и буду делать. На каждый матч настраиваться как на самый важный», — приводит слова Гуськова пресс-служба уфимцев.
- 4 августа 2023
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