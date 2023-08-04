«Автомобилист» представил специальную форму в честь 300-летия Екатеринбурга

«Автомобилист» в своём телеграм-канале представил специальную форму на сезон-2023/2024. Особые джерси подготовлены в честь 300-летия Екатеринбурга, который представляет уральская команда. В этой форме «Автомобилист» сыграет в предстоящих турнирах в Уфе и Санкт-Петербурге.

«Представляем предсезонную форму ХК «Автомобилист»!

Уже совсем скоро «Автомобилисту» предстоит сыграть первые контрольные матчи. В них наша команда будет выходить на лёд в специальной предсезонной форме. Она посвящена 300-летию Екатеринбурга — юбилей наш город празднует в этом году!

Вдохновением при создании формы послужил построенный в середине XIX века Дом купца Севастьянова – исторический и архитектурный памятник, расположенный на набережной Городского пруда, одна из самых известных достопримечательностей столицы Урала. Узнаваемые элементы фасада этого здания легли в основу узора, нанесённого на рукава игровых джерси.

Отметим, что в этой форме наша команда проведёт предстоящие турниры в Уфе и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Напомним, Кубок Республики Башкортостан стартует 10 августа и продлится до 13 августа. «Автомобилист» сыграет с «Металлургом» (10-го), московским «Динамо» (11-го) и «Салаватом Юлаевым» (13-го).