«Вы сошли с ума?» Малкин выложил совместное фото с Овечкиным и Ковальчуком

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях выложил фотографию с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и бывшим форвардом «Атланты Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» Ильёй Ковальчуком. Хоккеисты вместе сидят в кафе или ресторане.

«Вы сошли с ума?» — говорится в сообщении.

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

Напомним, 21 июля Малкин уже выкладывал фотографию с участием Овечкина. Тогда капитан «Вашингтона» сфотографировался вместе с сыном форварда «Питтсбурга».

Малкин — уроженец Магнитогорска. Нападающий играл за местный «Металлург» с 2003 по 2006 год. В 2004-м Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Джино играет за «пингвинов» с 2006 года. За карьеру в НХЛ нападающий суммарно провёл 1063 встречи и набрал 1229 (471+758) баллов.

В завершившемся сезоне форвард сыграл в 82 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 56 ассистов, записав на свой счёт суммарно 83 очка. Малкин проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).