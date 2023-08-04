Агент Тома Уилсона ответил на слухи об обмене хоккеиста из «Вашингтона»
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Пэт Моррис, агент нападающего Тома Уилсона, прокомментировал продление контракта своего клиента с командой «Вашингтон Кэпиталз».
«Это важно, такое нужно делать за год до завершения предыдущего контракта, потому что, когда вы вступаешь в последний год, переговоры могут застопориться… Игроки постоянно сталкиваются с давлением, но, если его можно избежать, вы его избегаете», — приводит слова Морриса журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, агент сообщил, что предварительные переговоры начались в апреле-мае. Обсуждения возобновились в начале июля и ускорились за последние две недели. Моррис также назвал распространявшиеся слухи об обмене «вымыслом» и добавил: «Ни один из них не был точным».
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