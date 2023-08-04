Владимир Ткачёв высказался о своём будущем и объяснил, зачем приехал на матч «Авангарда»

Российский форвард Владимир Ткачёв прокомментировал свои планы на будущее. После истечения контракта с «Авангардом» в конце апреля нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. Сегодня, 4 августа, Ткачёв вместе со своим агентом Шуми Бабаевым посетил матч своего бывшего клуба на турнире в Сочи.

«С каким настроением приехал на турнир? С хорошим, позитивным. У меня выходные, дали пару дней отдохнуть, поэтому решил приехать и посмотреть матчи.

История с Омском? Да это нормальная, рабочая ситуация. Мы ждём варианты. Вот и всё, ничего нового. Можно ли говорить, что я склоняюсь к чему-то конкретно? Решения пока не было, как и говорили, ждём варианты из Северной Америки. Как я и говорил, хотелось бы попробовать ещё разок… Будем от этого отталкиваться.

Как мне «Авангард» здесь? Команда хорошая, много новых людей. Видно, что сыгрываются ещё, команде нужно время и кропотливая работа. Как моя подготовка? В принципе, работаем пять раз в неделю — лёд, зал. Полтора часа на земле, потом ещё два часа на льду. В общем, нормальная подготовка к сезону. А там будет дальше видно.

Важно, чтобы будущая команда нашла центрфорварда под меня? Я не сторонник выбирать центрального под себя. Никогда не занимался этим и заниматься не буду. Кого определит тренерский штаб, с тем играть и буду», — приводит слова Ткачёва «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний нападающий в прошлом сезоне провёл 64 матча за «Авангард». Ткачёв записал на свой счёт 59 (23+36) результативных баллов при показателе полезности «+17». В сезоне-2021/2022 нападающий играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».