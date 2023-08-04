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Российский игрок «Коламбуса» Проворов выставил на продажу дом в Нью-Джерси за $ 2,95 млн

Российский игрок «Коламбуса» Проворов выставил на продажу дом в Нью-Джерси за $ 2,95 млн
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Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов выставил на продажу свой особняк в штате Нью-Джерси, сообщается на сайте Realtor.com.

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Фото: Realtor.com

Хоккеист оценил свою недвижимость в городе Хэддонфилд в $ 2,95 млн. Дом был построен в 2022 году, стиль строения — колониальный. Как отмечается, в особняке сразу пять спальных комнат.

«Наверху в большом основном люксе есть глубокая ванна, изготовленная на заказ гардеробная и выход на частную солнечную террасу», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне «Филадельфия Флайерз» обменяла Проворова в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.

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