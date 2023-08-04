В матче между МХК «Динамо» СПб и МХК «Динамо» Москва произошли две драки «пять на пять»

Сегодня, 4 августа, состоялся матч турнира имени Николая Маслова между МХК «Динамо» СПб и МХК «Динамо» Москва.

За две минуты до завершения встречи гости выигрывали со счётом 5:3. Хозяева проводили атаку, которая не завершилась успехом. В её ходе два хоккеиста столкнулись и упали на лёд, а после сбросили перчатки и начали драку. Судьи остановили матч и поехали разнимать игроков. В этот момент остальные хоккеисты также начали драку — в итоге состоялось массовое побоище «пять на пять». Арбитрам понадобилось более 10 минут, чтобы успокоить игроков и выписать всем штрафы.

Когда матч возобновился, хоккеисты сразу после вбрасывания сбросили перчатки и начали драку. Сначала она шла в формате «пять на четыре», включая драку «два на одного», однако затем подключился ещё один игрок санкт-петербургской команды.

Первую драку можно посмотреть с 2:14:00, вторую — с 2:27:45.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».