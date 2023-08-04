Главный тренер «Авангарда»: Ткачёв на трибунах — это сюрприз. Может, будут изменения

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал тот факт, что экс-нападающий команды Владимир Ткачёв посетил матч своего бывшего клуба на турнире в Сочи.
«Ткачёв был на трибунах? Я на трибуны не смотрел, но хорошо, что вы видели. Для меня это сюрприз, хорошо, что он приехал, возможно, будут какие-то изменения. Но это вопросы к генеральному менеджеру. С Ткачёвым я не раз общался до сегодняшнего дня, у нас с ним все вопросы решены. Я за то, чтобы Володя играл в «Авангарде», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
- 4 августа 2023
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